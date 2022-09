Mobile Beratung für die St. Johanner Jugend

St Johann i. T. – Im Mai des vergangenen Jahres haben die Gemeinderäte aus St. Johann den gemeinnützigen Verein komm!unity mit Sitz in Wörgl mit der Mobilen Jugendarbeit betraut. Kostenpunkt: 63.000 Euro für ein Jahr. In der Marktgemeinde ist damit eine neue Ära in der professionellen Arbeit mit 14- bis 24-Jährigen angebrochen. komm!unity-Geschäftsführer Klaus Ritzer hat dafür zwei Profis auf 20-Stunden-Basis engagiert, die sich und ihre Arbeit in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Mandataren vorstellten. Laurence Krimbacher-Brissonneau und Victoria Aussenladscheider-Scherer hatten heuer Kontakt zu 150 Jugendlichen. Ein Großteil davon waren Schüler zwischen elf und 20 Jahren.

In Zusammenarbeit mit der Plattform offener Jugendarbeit (Pojat) ist bereits ein 20-seitiges Konzept für die Jugendarbeit in St. Johann entstanden, jetzt geht es um Details. Krimbacher: „Wir werden uns zum Beispiel anschauen, wo sich die Jugendlichen gerne aufhalten.“ Bei dieser Sozialraum-Analyse geht es um kostenfreie Plätze wie etwa Parks oder den Sportplatz, Angebote mit Konsumzwang wie etwa Kaffeehäuser oder auch kostenpflichtige Freizeitangebote wie Schwimmbad, Eislaufplatz, Tanz- und Ballettschule, Turn- und Sportvereine usw.

Als kleine Anlaufstelle dienen den beiden seit April dieses Jahres Räume im ehemaligen Sonderpädagogischen Zentrum am Neuhausweg 3 in St. Johann, wo sich auch das Büro befindet. Hauptsächlich sind Streetworkerinnen aber in St. Johann unterwegs. Auch in den Schulen, wie etwa zuletzt bei einer Vorstellung in der 4. Klasse der Mittelschule.