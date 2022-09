Adler baut weiter aus, Heimwerker sparen bei Lack

So schwächelt bei Adler vor allem das Geschäft in den Baumärkten und im Handel – zusammen macht das 15 % des Umsatzes aus. „Bei Do it yourself ist ein Aderlass spürbar“, sagte Staggl. Sehr gut entwickle sich hingegen das Geschäft mit der hochpreisigen Möbel- und Fensterindustrie, auch bei Tischlern sei man gut ausgelastet.

Adler will in den kommenden Jahren weiter Energie einsparen und in Summe 100 Mio. Euro in Schwaz investieren. U. a. sollen eine Rohstoff-Logistik und eine dritte Produktionshalle für Wasserlacke gebaut werden. Adler setzte im Vorjahr 151 Mio. Euro um. Die Gruppe hat 650 Mitarbeiter (400 in Schwaz) und sieben Niederlassungen in Europa.