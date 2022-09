Viertes Leck an Nord-Stream-Pipelines, offenbar starke Sprengsätze

Mittlerweile wurden schon vier Gaslecks entdeckt. © AFP/Handout

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington – Eine länderübergreifende Ermittlung soll Licht in die offenkundige Sabotage der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee bringen. Drei von inzwischen vier entdeckten Lecks an den Gasröhren liegen in wenigen Kilometern Abstand zueinander, wie die schwedische Küstenwache am Donnerstag mitteilte. Aus Brüssel hieß es, die Lecks seien wohl eine gezielte Tat.

"Alle derzeit verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass dies das Ergebnis vorsätzlicher, rücksichtsloser und unverantwortlicher Sabotageakte ist", hieß es in einem Statement des Nordatlantikrats der 30 Mitgliedstaaten. Ein möglicher Drahtzieher wurde nicht genannt.

Deutsche Sicherheitsbehörden gehen laut einem Bericht des "Spiegel" davon aus, dass bei der Beschädigung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee hochwirksame Sprengsätze zum Einsatz kamen. Berechnungen hätten ergeben, dass für die Zerstörung der Röhren Sprengsätze eingesetzt worden sein müssen, deren Wirkung mit der von 500 Kilo TNT vergleichbar ist, berichtete der Spiegel am Donnerstag.

Nun beginnen Ermittlungen, an denen sich auch die Deutsche Marine beteiligen soll. Sie hat den Ostseeraum im Blick und setzte zuletzt wegen der Eskalation der Spannungen mit Russland wieder verstärkt Flottendienstboote ein. Die Aufklärungsschiffe sind "Auge und Ohr" der Marine, damit der gesamten deutschen Bundeswehr und somit auch der NATO. Auch deutsche Seefernaufklärer P-3C Orion sind immer wieder über dem Gebiet unterwegs gewesen. Mit einem Magnetanomalie-Detektor können diese Flugzeuge U-Boote im Erdmagnetfeld unter dem Flugzeug erkennen. Dazu kommt die Überwachung von Land unter und über Wasser.

Die Ermittlungen haben bereits begonnen - auch ohne dass man bisher an die Lecks herankommt. EU-Kommissarin Ylva Johansson äußerte sich zuversichtlich, dass herausgefunden werden kann, wer hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt steckt. Bisher gibt es dazu zwar nur Arbeitshypothesen, doch die Auswertung der Radar- und Satellitendaten von Booten, Schiffen und U-Booten, die sich im fraglichen Zeitraum in dem Gebiet aufhielten, läuft auf Hochtouren.

Staatlicher Akteur als Verursacher vermutet

Im Blick haben die Ermittler aus Dänemark, Schweden und Deutschland beispielsweise die Frage der Reichweite, also wie weit ein Militärtaucher mit einer größeren Last maximal schwimmen könnte. Immerhin geht man davon aus, dass für die beobachteten und von Sensoren registrierten Explosionen insgesamt mehrere Hundert Kilogramm Sprengstoff verwendet wurden. Dass Sprengstoff in einer Art Kommando-Operation erst in den letzten Wochen angebracht wurden, ist mitnichten klar. Genauso könnte ein "staatlicher Akteur" Sprengsätze vor schon längerer Zeit angebracht haben - vor Monaten oder gar Jahren.

Die Herausforderung ist die Rekonstruktion der Tat in einem Gebiet, das intensiv genutzt wird. Erst im Juni hatte die NATO ihre Marine-Übung Baltops 22 in Gewässern vor der dänischen Insel Bornholm abgehalten. "Geübt wurden amphibische Operationen, U-Boot-Bekämpfung, Luftverteidigung, Luftunterstützung maritimer Operationen, Minenräumung, Kampfmittelbeseitigung sowie Tauch- und Bergungseinsätze", schreibt die Bundeswehr. Derzeit läuft in der Ostsee das Seemanöver Northern Coasts 22.

Der Sicherheitsexperte Johannes Peters vermutete am Donnerstag Russland hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt. "Das wirkt vordergründig natürlich etwas widersinnig, die eigenen Pipelines zu zerstören", sagte der Experte vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel im ARD-"Morgenmagazin". Es gebe aber gute Gründe. Ein Grund sei sicherlich, ein "starkes Signal" an Europa zu senden, vor allem an Deutschland und Polen, dass man dasselbe auch mit Pipelines machen könnte, die für unsere Versorgungssicherheit deutlich wichtiger seien.

Ein weiterer möglicher Grund für einen möglichen russischen Sabotageakt sei, dass man im Winter "die noch intakte Nord-Stream-2-Röhre dazu nutzen kann, um Druck auf Deutschland zu erhöhen, wenn beispielsweise der innenpolitische Druck auf die Regierung wachsen sollte, weil die Gaspreise hoch sind, weil wir vielleicht doch nicht genügend Gas haben für den Winter", so Peters.

Auch der Kreml vermutet nach eigenen Angaben einen Staat hinter der Tat und spricht von einem Terrorakt, wie Sprecher Dmitri Peskow nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen sagte. Vermutungen westlicher Sicherheitsexperten, wonach sein Land selbst hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt stecke, wies er als "dumm" zurück. Im Gebiet der Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 hätten sich weit mehr Schiffe und Flugzeuge der Nato aufgehalten als russische, betont er.

Auch der Außenminister Litauens, Gabrielius Landsbergis, sprach von einem "Terrorakt", sah allerdings als Ziel, Angst zu schüren und die Versorgung Europas mit Gas zu erschweren. Und: "All dies entspricht zumindest aus politischer Sicht der Definition eines terroristischen Aktes, die rechtliche Bewertung wird später erfolgen."

EU und NATO von Sabotage überzeugt

Mehrere Länder brachten bereits am Dienstag einen Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für die als beispiellos geltenden Schäden ins Spiel. Die EU und die NATO gehen von Sabotage aus. Der Kreml hatte am Mittwoch Spekulationen über eine russische Beteiligung an der Beschädigung der Pipelines als "dumm und absurd" zurückgewiesen.

Die russische Generalstaatsanwaltschaft leitete inzwischen nach eigenen Angaben ein Verfahren wegen internationalen Terrorismus ein. Moskau begründete den Schritt damit, dass mit der Beschädigung der Pipelines "Russland erheblicher wirtschaftlicher Schaden zugefügt" worden sei.

Gazprom hatte bis Ende August durch Nord Stream 1 Gas nach Europa gepumpt, diese Lieferungen dann aber unter Verweis auf technische Probleme, die sich wegen Sanktionen angeblich nicht lösen ließen, eingestellt. Die deutsche Bundesregierung nannte die Begründung vorgeschoben und vermutete politische Beweggründe hinter dem Lieferstopp.

Nord Stream 2 war ebenfalls mit russischem Gas befüllt. Moskau hat die Pipeline in den vergangenen Monaten immer wieder als möglichen Ersatz für Nord Stream 1 angeboten, allerdings wurde die Leitung von Deutschland nicht zertifiziert. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt eine Inbetriebnahme als ausgeschlossen.

Explosionen in der Nähe von Bornholm

Die als Kreml-nah geltende Internetzeitung lenta.ru berichtete, dass ein US-Hubschrauber von Sonntagabend bis Montagmorgen neun Stunden lang etwa 250 Kilometer von der dänischen Insel Bornholm entfernt über die Ostsee gekreist sei. Die Zeitung berief sich auf Daten von Flightradar. Der Mehrzweck-Helikopter MH-60R Strike Hawk könne auch Unterwasserziele bekämpfen, betonte die Internetzeitung. Die Pipeline-Lecks befinden sich in internationalen Gewässern in den Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens in der Nähe von Bornholm. In der Region wurden Anfang der Woche Explosionen registriert.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sprach wegen der Pipeline-Vorfälle mit seinem dänischen Kollegen Morten Bödskov. Dabei bot Lloyd Dänemark mit Blick auf die beginnenden Untersuchungen der "Explosionen" die "volle Unterstützung" der US-Regierung an, wie das Ministerium am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. "Die Vereinigten Staaten bleiben der Sicherheit in der Ostsee und ihrem langjährigen Verbündeten Dänemark verpflichtet", hieß es. Die Minister seien sich einig gewesen, im weiteren Verlauf der Angelegenheit zusammenarbeiten, so das US-Ministerium.

Ein UNO-Sprecher äußerte sich unterdessen besorgt über die möglichen Auswirkungen der Pipeline-Lecks auf die Umwelt. Man hoffe, das die zuständigen Stellen, die Lecks schnellstmöglich versiegelten. (APA/dpa/Reuters)

Internationale Pressestimmen Internationale Tageszeitungen kommentieren die mutmaßlichen Sabotageanschläge auf die Nord-Stream-Pipelines am Donnerstag wie folgt: Times (London): "Durch unterseeische Kabel und Verbundnetze werden ganze Länder und Regionen, darunter auch Großbritannien, mit Gas, Energie oder Internet versorgt. Ohne sie würden die Finanzmärkte und der freie Informationsaustausch zum Erliegen kommen. Verdeckte Angriffe wie jene auf Nord Stream könnten einen Großteil der westlichen Wirtschaft auf einen Schlag ebenso dysfunktional machen wie die russische: eine Strafe, die potenziell genauso wirksam ist wie jede von der EU beschlossene Finanzsanktion. (...) Es ist an der Zeit für eine sicherheitspolitische Antwort auf die Ukraine-Krise, die das Ausmaß des Risikos erkennt, dem sich der Westen jetzt gegenübersieht. Großbritannien, die NATO und die EU müssen kritische Infrastrukturen als Front in dieser neuen Ära der Kriegsführung behandeln. Das bedeutet, dass sie die Unterwasserüberwachung verstärken und in zusätzliche Telekommunikations- oder Energieinfrastrukturen für Notfälle investieren müssen, die möglicherweise jahrelang überflüssig oder ungenutzt sind. Die Alternative wäre eine Welt, in der Russland die Verwundbarkeit der demokratischen Staaten für seine eigenen Zwecke ausnutzen kann. Es ist Zeit für strategisches Denken." De Standaard (Brüssel): "Wer profitiert also von dieser Sabotage? An erster Stelle steht Russland. Die undichten Stellen jagen wieder einmal Schockwellen durch den Gasmarkt. In den letzten Tagen hatte sich der Gaspreis fast halbiert. Jetzt ist er wieder in die Höhe geschossen. Moskau braucht das Geld aus dem Gas, um seinen Krieg weiter zu finanzieren. Darüber hinaus signalisiert dieser Sabotageakt, dass andere Pipelines, durch die Gas fließt, ebenfalls gefährdet sind. Es ist wohl kein Zufall, dass Gazprom nun ankündigte, die durch die Ukraine verlaufende Pipeline möglicherweise zu schließen. Das Unternehmen gibt den Ukrainern die Schuld daran. Sollte Gazprom diese Absicht in die Tat umsetzen, wird die Panik in Europa nur noch größer werden. Unsicherheit zu schaffen und Panik zu schüren sind erprobte Techniken der hybriden Kriegsführung Russlands." Les Dernières Nouvelles d"Alsace (Straßburg): "(...) Wenn der Kremlchef seine Feinde warnt, dass Russland über "verschiedene Zerstörungsmittel" verfügt und dass "die Windrose auch in ihre Richtung umschlagen kann", beschreibt er nicht mehr und nicht weniger als die Elemente des hybriden Krieges, in den er sein Land verwickeln will. Die angebliche Sabotage der Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 ist Teil dieser Logik, ebenso wie die freie Flucht Zehntausender Russen, die sich der Mobilmachung entziehen wollen. Cyberangriffe und die Finanzierung europäischer politischer Parteien folgen der gleichen Strategie. (...) Es geht Russland darum, die für die westlichen Länder lebenswichtige Infrastruktur zu sabotieren und unter den Menschen in den Demokratien Chaos zu stiften. (...) Die Eingliederung der vier ukrainischen Regionen in das russische Staatsgebiet (...) wird es Wladimir Putin ermöglichen, "alle Mittel einzusetzen, die ihm zur Verfügung stehen, sobald die "territoriale Integrität" seines Landes "bedroht" ist. Zu dieser klassischen militärischen Front hat Moskau eine unkonventionelle Front hinzugefügt, auf die sich die Europäer sehr schnell einstellen müssen." Rzeczpospolita (Warschau): "Hinter der Sabotage von Nord Stream 1 und 2 steckt wohl der Kreml. Sowohl die Zeit als auch der Ort sind nicht zufällig gewählt. Wladimir Putin hat in den vergangenen Wochen an der ukrainischen Front so viele Niederlagen erlitten, dass er die Dynamik des Krieges so schnell wie möglich umkehren muss, wenn er an der Macht bleiben will. Der Schlüssel dazu ist, den Westen davon zu überzeugen, seine Unterstützung für die Ukraine aufzugeben. Ein Mittel dazu ist die weitere Verschärfung der Energiekrise – z.B. durch die Sprengung von Nord Stream 1 und 2. Der Preisanstieg, auf den der Kreml hofft, müsste aber jetzt erfolgen. Doch Deutschland oder Italien machen sich zu schnell unabhängig von russischen Rohstoffen. Zu Beginn des Jahres stammten 40 Prozent des von beiden Ländern verbrauchten Gases aus dieser Quelle. Heute sind es weniger als 10 Prozent. Wie schon zuvor wird Putin auch bei dieser Gaserpressung mit der Realität kollidieren: Er hat nicht mehr die Möglichkeit, die Position von Brüssel und Washington mit Energiewaffen zu beeinflussen. Wird er dann in einem Akt der Verzweiflung zu Atomwaffen greifen?"