„Lange Nacht der Museen“: Entdeckungstouren für Kunstflaneure

Das Innsbrucker Audioversum animiert auch in der „Langen Nacht“ zum Erforschen des Gehörs.

Innsbruck – Die „Lange Nacht der Museen“ ist seit 22 Jahren für kulturinteressierte NachtschwärmerInnen ein Fixtermin. An dem heuer österreichweit mehr als 630 Museen, Galerien und Kultur-einrichtungen zwischen 18 Uhr abends und 1 Uhr Früh zu einer spannenden Entdeckungstour einladen, davon 56 in Tirol. Das Alpinarium Galtür ist u. a. mit dabei, genauso wie das Schwazer Museum der Völker, das Innsbrucker Volkskunstmuseum, das Radiomuseum, die Kaiserliche Hofburg, das Audioversum, die Kunstkammer Mariahilf, das Schreibmaschinenmuseum Wattens, das Schimuseum Grafenast, das Stadtfeuerwehrmuseum Imst oder das Haller Klocker Museum.

Der „Treffpunkt Museum“ ist auch diesmal wieder der Innsbrucker Franziskanerplatz, wo bereits morgen zwischen 15 und 20 Uhr und am Samstag ab neun Uhr jenes Ticket (15 bzw. 12 Euro) zu bekommen ist, mit dem sämtliche Kunstorte besichtigt werden können. Der „Treffpunkt Museum“ ist auch zentraler Ausgangspunkt der Fußroute durch die Innsbrucker Innenstadt sowie der Busrouten in die weitere Umgebung, die im 15- bis 30-Minuten-Takt sämtliche Veranstaltungsorte anfahren. Für den Besuch der Museen in den Regionen gibt es ein spezielles Ticket um sechs Euro.