Milliardärin MacKenzie Scott reicht Scheidung von Dan Jewett ein

Washington – Die Geschäftsfrau und Autorin MacKenzie Scott hat die Scheidung von ihrem Ehemann Dan Jewett eingereicht. Das berichtete die New York Times am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Gerichtsdokumente, die am Montag beim King County Superior Court im US-Bundesstaat Washington eingingen.

Die Ex-Frau von Multimilliardär Jeff Bezos und der ehemalige Lehrer hatten 2021 geheiratet. In einem öffentlichen Brief auf der Website der Wohltätigkeitskampagne "The Giving Pledge" hatte das Paar seine Hochzeit bekanntgegeben.

Jewett kündigte damals an, seine Ehefrau bei der Verteilung ihres Vermögens zu unterstützen: "Ich bin mit einem der großzügigsten und gütigsten Menschen verheiratet, die ich kenne – und ich schließe mich ihr in der Verpflichtung an, ein enormes finanzielles Vermögen weiterzugeben, um anderen zu dienen."

"The Giving Pledge" ist eine Initiative der Milliardäre Bill Gates und Warren Buffet und richtet sich an besonders wohlhabende Menschen. Teilnehmende versprechen, einen Teil ihres Nettovermögens für wohltätige Zwecke zu spenden.

Aus den Gerichtsunterlagen geht demnach hervor, dass Jewett die Scheidung nicht angefochten hat. Die Aufteilung des Vermögens sei in einem Trennungsvertrag geregelt, dem das Paar zugestimmt habe und der nicht öffentlich ist.