Aston Martin von James Bond für mehr als 3 Millionen Euro versteigert

London – Ein Aston Martin DB5 aus dem jüngsten James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben" ist für umgerechnet ca. 3,26 Mio. Euro (2,92 Mio. Pfund) in London versteigert worden. Der ikonische Wagen, der in einer Actionszene zu Beginn des Blockbusters eingesetzt wurde, war Teil einer Auktion, die zum 60-Jahr-Jubiläum der 007-Filme am Mittwoch bei Christie's durchgeführt wurde. Der Erlös der Versteigerung kommt knapp 50 Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden zugute.