Polioviren zirkulieren wieder, Impfrate ist gesunken

Innsbruck – Diese Nachricht sorgte weltweit für Aufsehen: Im Juli 2022 wurde in New York bei einem ungeimpften erwachsenen Mann erstmals seit fast zehn Jahren die Viruserkrankung Poliomyelitis – besser bekannt als Kinderlähmung – diagnostiziert. Der Mann hatte sich nicht während einer Reise, sondern daheim angesteckt. Zudem wurden in mehreren Landkreisen New Yorks Polioviren in Abwasserproben entdeckt. Im September wurde der Katastrophenfall ausgerufen.