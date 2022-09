Ruf nach Hörscreening: Das war der TT-Talk mit MED-EL-Chefin Hochmair

MED-EL-Chefin Ingeborg Hochmair war anlässlich des „Perspektiven Tirol Tages“ Gast bei Chefredakteur Alois Vahrner im TT-Studio. © Böhm Thomas

Innsbruck – Beim gestrigen „Perspektiven Tirol Tag“ von Land und Lebensraum Tirol Holding drehte sich alles um das Thema Gesundheit. Gast im TT-Studio war die Mitgründerin und Chefin von MED-EL, Ingeborg Hochmair.

Der weltweit tätige Anbieter von Implantaten und anderen Hörlösungen ist in 135 Ländern vertreten, von den insgesamt über 2300 Beschäftigten arbeiten allein gut 1500 in der Zentrale in Innsbruck.

📽️ Video | TT Perspektiven-Talk mit Ingeborg Hochmair

Den Durchbruch schaffte MED-EL mit der Erfindung von so genannten Cochlea-Implantsystemen, die für elektrische Stimulation der Hörnerven sorgen. Ziel sei es stets gewesen, möglichst vielen Menschen wieder das Hörvermögen zurückzugeben und damit auch für viel mehr Lebensqualität zu sorgen, so Hochmair. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung höre schlecht oder sehr schlecht, und leider würden sich viele noch immer aus falsch verstandenem Stolz oder wegen falscher Mythen wie etwa jenem, dass Geräte pfeifen würden, den längst ausgefeilten Lösungen verschließen.

Viele hätten bei Hörgeräten auch nicht die Ausdauer, diese zu tragen und notfalls besser anpassen zu lassen, sagt Hochmair. Wer sehr schlecht höre, ziehe sich aber oft völlig zurück und habe das größte Risiko für Demenz.

Laut der MED-EL-Chefin bekommen weltweit leider nur ein Viertel der taub geborenen Kinder ein Cochlea-Implantat. Dabei könne das nach wenigen Lebensmonaten implantiert werden, was auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen werde. Tirol sei einst beim Neugeborenen-Hörscreening absoluter Vorreiter gewesen, laut Hochmair sollte ein solches Screening auch für Erwachsene (beispielsweise ab 50 Jahren) eingeführt werden. Malta gehe jetzt in diese Richtung.

Kann Tirol, wie vom Land angekündigt, ein führender Life-Science-Standort werden? Hochmair glaubt, dass das Potenzial dafür tatsächlich da wäre. Derzeit gibt es rund 11.000 Beschäftigte in Wirtschaft und Wissenschaft sowie einen Branchenumsatz von 2,25 Mrd. Euro. Wirtschaft und Wissenschaft seien unter Koordination der Standortagentur gut vernetzt, zudem habe Tirol sehr gute Unis, so Hochmair. Inklusive der tollen Landschaft und Freizeitmöglichkeiten sei Tirol ein guter Standort, den es aber weiter zu verbessern gelte. Das gelte auch bei der Verfügbarkeit von Fachkräften. Früher habe man bis zu 70 BewerberInnen pro Stelle gehabt, jetzt seien es 13. Das Inntal werde langsam eng, absoluten Mangel gebe es bei IT-Kräften. Bei MED-EL arbeiten in Tirol Beschäftigte aus 64 Ländern.