Gericht stoppt vorerst Abschüsse von vier Problemwölfen in Osttirol

Innsbruck – Anfang September hat das Land Tirol für vier Wölfe in Osttirol die Abschussbescheide erlassen. Am Dienstag – drei Tage vor Ablauf der Abschussgenehmigungen – wurde nach Beschwerden mehrerer Umweltorganisationen die aufschiebende Wirkung dieser Beschwerden zuerkannt. Das teilte das Land am Donnerstag mit. Es hob die Bescheide aber nicht auf und entschied auch nicht inhaltlich über die Zulässigkeit der Abschussgenehmigungen.„Was die von den Umweltorganisationen infrage gestellte Zulässigkeit des Abschusses der Wölfe anlangt, hat das Landesverwaltungsgericht die Beschwerdeverfahren ausgesetzt, bis das Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH abgeschlossen ist", hieß es in der Aussendung weiter.

Umweltjurist Gregor Schamschula erklärt dazu in einer Aussendung des WWF: „Das bedeutet klipp und klar, dass die Abschuss-Bescheide nicht vollstreckt werden dürfen. Die bisherige Praxis fortzusetzen, ist angesichts des Verfahrens beim Europäischen Gerichtshof sinnlos. Dessen Entscheidung muss abgewartet werden.“

Vier Fragen an EuGH

Das Landesverwaltungsgericht richtet nun vier Fragen zur Vorabentscheidung an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Bereits zu Beginn der Woche hatte Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) im EU-Agrarrat gefordert, die über 30 Jahre alte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) zu überarbeiten und den dort verankerten strengen Schutz für die nicht mehr vom Aussterben bedrohte Tierart Wolf zu senken.

„Politisches Ziel ist und bleibt die Änderung der FFH-Richtlinie, die schlicht und ergreifend nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist aber eine Mammutaufgabe. Deshalb brauchen wir in der Zwischenzeit einige rechtliche Klarstellungen, damit wir auf Landesebene im Wolfsmanagement weiterkommen“, erklärt LHStv Josef Geisler. Mit einer Entscheidung des EuGH sei in der Regel in etwa eineinhalb Jahren zu rechnen. „Bis dahin werden wir weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und nichts unversucht lassen, um die Almwirtschaft zu erhalten und die Tierhalter bestmöglich zu unterstützen. Dies wird auch ein zentraler Punkt der Koalitionsverhandlungen sein," betont Geisler.

Das Land pocht beim EuGH auf die Gleichbehandlung mit anderen Mitgliedstaaten bei Wolfsmanagement. Vom strengen Schutzregime der FFH-Richtlinie ausgenommen sind Wölfe in Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Bulgarien sowie in Teilen Finnlands, Griechenlands und Spaniens. Geisler fordert in der Aussendung, dass die Almwirtschaft in Österreich als Besonderheit anerkannt werde.

Weitere Fragen, die der EuGH beantworten soll, betreffen die des günstigen Erhaltungszustandes, die Definition von Schäden sowie die Prüfung von Alternativen zum Abschuss von Schadwölfen. „Der Wolf ist eine ernste Bedrohung für die Almwirtschaft. Ohne Weidetiere auf unseren Almen steigt die Lawinengefahr, geht die Artenvielfalt verloren und verbuscht die Landschaft", sagt Geisler. Hinsichtlich der Schützbarkeit von Almen solle geklärt werden, ob in die Bewertung neben der rein technischen Machbarkeit auch wirtschaftliche Kriterien eine Rolle spielen.

WWF fordert Herdenschutz-Offensive

Der WWF nahm die aktuellen Entwicklungen zum Anlass einen „Kurswechsel der künftigen Tiroler Landesregierung" zu fordern. „Der Kurs der rechtswidrigen Abschuss-Forderungen ist mehrfach gescheitert und hat in der Praxis nichts verbessert”, sagt WWF-Experte Christian Pichler.

Stattdessen müsse nun eine „umfassende Herdenschutz-Offensive" im neuen Regierungsprogramm verankert werden. Bevor ein Wolfsabschuss zulässig ist, schreibe europäisches Recht den „Einsatz gelinderer Mittel" vor, darunter insbesondere fachgerechte Herdenschutz-Maßnahmen, argumentierte der WWF. (TT.com)