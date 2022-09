Stimmungsbarometer zur BP-Wahl: Van der Bellen schneidet am besten ab

Wien – Alexander Van der Bellen erfüllt laut einem "Gallup"-Stimmungsbarometer die Anforderungen, die die Bevölkerung an den Bundespräsidenten stellt, am besten. "Kann gut mit Krisen umgehen" und "ist diplomatisch bei heiklen Situationen" sind für 90 Prozent der Befragten wichtig. Mit 53 bzw. 61 Prozent traut die Mehrheit dem Amtsinhaber am ehesten zu, diese Anforderungen zu erfüllen. Außerdem genießt er unter den Kandidaten den größten Bekanntheitsgrad.