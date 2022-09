Dalmatien-Kreuzfahrt mit der PRINCESS

Beautiful nature of Mljet island in Croatia

Völlig zurecht wird die zauberhafte zerklüftete kroatische Adriaküste auch als „Küste der 1.000 Inseln“ bezeichnet. Am Ufer des kristallklaren Wassers erheben sich imposante Bergmassive und malerische Meereskanäle bahnen sich Ihren Weg zwischen den bezaubernden Buchten und wunderschönen Halbinseln.

Erleben Sie einen spannenden Mix aus Badeerlebnis, Städtetrip und Genussurlaub. In Split spazieren Sie über die berühmte Flaniermeile, in Korčula erkunden Sie Marco Polos Geburtshaus. Ein Besuch in Dubrovnik, der „Perle der Adria“, darf auf dieser Kreuzfahrt selbstverständlich nicht fehlen.