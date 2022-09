Eine Fee und ein Mädchen werden zu Heldinnen

Violetta hat bereits 37 Jahre auf dem Buckel und ist von Beruf eine vorlaute und neugierige Fee. Doch sie hat ein Problem: Sie kann nur das Falsche zaubern und rasselt durch die Zahnfeeprüfung. Und es kommt noch schlimmer, Violetta verirrt sich die die Welt der Menschen. Dort lernt sie die 12-jährigen Maxi kennen, die in der Großstadt lebt, aber lieber wieder aufs Land und in die Natur möchte. Gemeinsam müssen sie eine grüne Oase in der Großstadt retten und mit Maxis Hilfe versucht Violetta das geheime Portal zu finden, um in die Feenwelt zurückkehren zu können.