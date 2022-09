TT-Kreuzfahrt mit MEIN SCHIFF 6 ab/bis Dubai

Ein weiteres Ziel dieser Kreuzfahrt ist Abu Dhabi, die Hauptstadt der Emirate, die auf einer Halbinsel liegt und durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Auch Khasab wird besucht, die Region Musandan wird aufgrund der unzähligen fjordähnlichen Buchten als das Norwegen Arabiens bezeichnet. Natürlich darf auch ein Tag in Muscat nicht fehlen. Zu guter Letzt bereisen Sie noch Doha in Qatar, bevor die Kreuzfahrt wieder im Hafen von Dubai endet.

Jede unserer TT-Leserreisen und Kreuzfahrten wird selbstverständlich unter Berücksichtigung der zum Reisezeitraum in dem jeweiligen Reiseland geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt!

Erleben Sie eine Kreuzfahrt voller Kontraste von der Metropole Dubai mit all ihren Facetten bis zum bezaubernden Sultanat Oman. Lassen Sie sich verwöhnen und erfahren Sie, was es bedeutet, Urlaub an Bord der Wohlfühlflotte zu machen!