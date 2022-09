Mehr als 1000 Euro Schaden: Ladendieb stahl in Reutte Rasierklingen

Reutte – Ein Ladendieb war am Mittwoch in einem Drogeriemarkt in Reutte am Werk. Der oder die Unbekannte stahl insgesamt 46 Packungen Rasierklingen verschiedener Hersteller. Laut Polizei dürfte er oder sie das Diebesgut in ein präpariertes Transportmittel gesteckt haben. Die Packungen waren nämlich allesamt mit Diebstahlsicherungen versehen, die Alarmanlage schlug aber nicht an.