„Trussian Roulette“: Neue Premierministerin schon schwer angezählt

„Wenn sie sich an den Parteitag wendet, wird Truss um ihr politisches Überleben kämpfen“, urteilt der Politologe Mark Garnett. Wegen der „kühnen“ Wirtschaftspläne – so das Selbstlob der Regierung – hätten die Konservativen ihren Ruf für wirtschaftliche Kompetenz verloren. Umfragen bestätigen das. Die angekündigte größte Steuerreform seit 50 Jahren sei ein „Trussian Roulette“, lästert so mancher in London.