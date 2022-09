Innsbruck@Night, Kiachlfest, Museen-Nacht: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Am zweiten Herbstwochenende wird in Tirol die Nacht zum Tag gemacht: Bei der Innsbrucker Shopping Night und der Langen Nacht der Museen sorgt die frühe Dunkelheit für die richtige Stimmung. Für Feinspitze aller Art ist auch was dabei: In Hall gibt's Kiachl, in Wattens werden seltene „Knoedel“ serviert. Zudem bringt das Wochenende haufenweise Musik von Klassik über Fado bis Tango und auch für (die erste Winter-)Action ist gesorgt. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.