Innsbruck@Night, Museen-Nacht und Kurzfilme: Das ist am Wochenende los in Tirol

Tages-Aktivitäten bei Nacht bieten Innsbruck@Night und die Lange Nacht der Museen. In Wörgl geht nach zwei Jahren Pause wieder das Tiroler Kurzfilmfetival über die Bühne. Im Ötztal werden Boote gebastelt und am Hintertuxer Gletscher startet der erste Snowpark in die Sasion. Das und mehr ist am Wochenende in Tirol los.

© Innsbruck Marketing/Hintertuxer Gletscher/Wörgler Lichtspiele/Borggreve/Area 47/