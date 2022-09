Biodiverse und nachhaltige Imster Gärten ausgezeichnet

Die Preisträger leben den „Traum vom wilden Leben“ in ihren naturnahen Gärten im Bezirk Imst.

Fotos von 21 Gärten wurden an das Ökozentrum geschickt, zehn kamen in die enge Auswahl und nach Abwägen mehrerer Kriterien wurde von der fünfköpfigen Jury entschieden, welche sechs am meisten die Auszeichnung des heurigen Gartenwettbewerbs verdienen.