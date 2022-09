Wohnprojekt schließt Lücke in der Stadt Lienz

So soll das Projekt aussehen, das die OSG mitten in Lienz bauen will. 41 Wohnungen und eine Bürofläche entstehen. © OSG/Architekt Rohracher

Von Catharina Oblasser

Entgeltliche Einschaltung

Lienz – Noch ist es bloße Erde, die das 4500 Quadratmeter große Areal mitten in Lienz bedeckt, doch die Baumaschinen sind schon da. Die OSG (Osttiroler gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft) errichtet in der Kreuzgasse eine Wohnanlage. In zweieinhalb Jahren sollen die 41 Wohnungen samt Tiefgarage und einer Bürofläche fertig sein. Knapp 20 Millionen Euro fließen in das Projekt.

„Wir nutzen bestehende Flächen in der Stadt, anstatt Grünland zu verbauen“, sagt OSG-Geschäftsführer Georg Theurl beim Spatenstich am 29. September. Fünf Einzelgebäude mit je fünf Geschoßen sind geplant. „Die Lage in der Kreuzgasse ist etwas Besonderes“, meint Theurl. „Innerstädtisch, aber trotzdem ruhig, weil keine belebten Straßen in der Nähe sind.“

Wer kaufen will, muss sich verpflichten, selbst hier zu wohnen. Wir bauen keine Anlegerwohnungen. Georg Theurl (OSG-Geschäftsführer)

Für diese Objekte gibt es keine Wohnbauförderung, sie sind frei finanziert. „Wir als gemeinnützige Genossenschaft hätten das gerne im förderbaren Rahmen gemacht“, sagt der OSG-Chef. „Aber da hätten wir bei den Grundstückskosten unter der festgelegten Obergrenze bleiben müssen, und das war hier nicht möglich.“ Ein Quadratmeter Wohnfläche kostet demnach 4526 Euro.

Damit sei die OSG in einem „akzeptablen Bereich“, führt Georg Theurl aus. Da die Genossenschaft gemeinnützig arbeitet, gibt es Beschränkungen für Kaufinteressenten. „Wer kaufen will, muss sich schriftlich verpflichten, selbst hier zu wohnen. Wir bauen keine Anlegerwohnungen.“ Die Hälfte der Objekte in der Kreuzgasse ist bereits vergeben.