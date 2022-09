Regionale Produkte: Hohe Nachfrage sichert viele Jobs

Die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln ist in Österreich deutlich höher als in anderen EU-Staaten. © TT

Gmunden, Wien – In Österreich ist die Nachfrage nach regionalen Produkten verglichen mit anderen Ländern in der EU besonders hoch. Dem trägt laut einer Studie auch der Handel Rechnung. Demnach kommen knapp 84 Prozent der frischen Produkte wie Fleisch und Milch im heimischen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) aus der Region. Damit ist Österreich Spitzenreiter in Zentraleuropa.

Der Regionalitäts-Anteil bei den fünf wichtigsten Produktkategorien Fleisch, Milch, Brot, Eier und Gemüse im LEH ist in Österreich mit 83,8 Prozent deutlich höher als in seinen zentraleuropäischen Nachbarländern (60 %–78 %), zeigt die aktuelle Studie der Innsbrucker Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) und des Marktforschers NielsenIQ. Im direkten Vergleich mit Deutschland weist Österreich einen um 5,6 Prozentpunkte höheren Anteil heimischer Produkte an der heimischen Nachfrage auf.

Mehr Regionalität und dadurch weniger Importe würden Österreich mehr Wertschöpfung, Beschäftigung und Steueraufkommen bringen, so Studienautor Florian Wakolbinger von der GAW Wirtschaftsforschung. Demnach erhöhe sich die heimische Wirtschaftsleistung jährlich um 460 Mio. Euro und bringe zusätzliche Beschäftigung im Ausmaß von 3414 Jahres-Vollzeitäquivalenten. Zudem spüle die Nachfrage nach regionalen Produkten 152 Mio. Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen in die Staatskasse. Von der Vermeidung von langen Transporten profitiere außerdem die Umwelt. „Fast 19.000 Tonnen an vermiedenen Treibhausgas-Emissionen pro Jahr sprechen eine klare Sprache“, sagt Handelsverbands-Chef Rainer Will.

Den Österreichern ist trotz Teuerung zudem der Appetit auf Bio-Lebensmittel nicht vergangen. Der Anteil an Umsätzen mit Bio-Produkten im heimischen Lebensmittelhandel sei seit 2019 konstant gestiegen, sagte Klemens Hanspeter von NielsenIQ bei einem Pressegespräch. Bei Frischmilch liege der Bio-Anteil bei über 30 Prozent, bei Eiern und Gemüse bei rund 25 Prozent.