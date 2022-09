Innsbruck – Ein Einbrecher ist in Innsbruck in zwei nebeneinanderliegende Häuser eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Taten bereits in der Nacht auf Mittwoch. Der Unbekannte hebelte eine Balkontüre und ein Fenster aus, um in die Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchte er sie. Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. (TT.com)