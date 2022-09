Doku „Into the Ice“: Eisig schöne Feldforschung in Grönland

Atemberaubende Bilder einer gefährlichen wissenschaftlichen Mission in Grönland.

Innsbruck – Ein Klima-Professor als Eiskletterer ist einer von drei Protagonisten in Lars Ostenfelds kompakter Doku „Rejsen til Isens Indre – Into the Ice“. Alun Hubbard erforscht riesige Löcher im Eis Grönlands, um herauszufinden, wie die Gletscher wandern und sich der Wasserfluss unter der dicken Eisschicht verändert. Der dänische Regisseur macht sich dabei selbst zu Nebenfigur und Erzähler, ist dabei aber alles andere als aufdringlich.