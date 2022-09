Ex-Präsident Lula steht vor Comeback: Brasilien rüstet für Kurswechsel

Brasilianer mit Plakaten von Bolsonaro (links) und Lula. Die Gegensätze könnten kaum größer sein, es geht um eine Schicksalswahl. © AFP/Benavides

Von Floo Weißmann

Rio de Janeiro – Die Regionalmacht Brasilien, in der die Hälfte aller Südamerikaner leben, steht vor einer politischen 180-Grad-Wende. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass bei der Präsidentenwahl am Sonntag der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro aus dem Amt gefegt wird und der sozialdemokratische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an die Macht zurückkehrt. Doch würde Bolsonaro eine Niederlage akzeptieren?

Der 67 Jahre alte Noch-Präsident hat sich das Image eines politischen Gottseibeiuns erworben. Er empörte mit Lob für die Militärdiktatur (1964 bis 1985) sowie durch frauenfeindliche, homophobe und rassistische Aussagen. Er leugnete das Coronavirus, während in seinem Land fast 700.000 Menschen daran starben. Er ließ Geschäftemacher tiefer in den Regenwald und in die Siedlungsgebiete der Indigenen eindringen.

Bolsonaro legte die Axt an die demokratischen Institutionen und den Rechtsstaat sowie an das Gesundheits- und das Bildungssystem. Seine neoliberale Kürzungspolitik führte zu einer Wirtschaftskrise und explodierenden Staatsschulden, bilanziert Andreas Novy, Sozioökonom und Brasilien-Experte an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Um diesen Spuk zu beenden, hat sich der populäre Ex-Präsident Lula im Alter von 76 Jahren zu einem politischen Comeback entschlossen. Zwischenzeitlich hatten seine Gegner versucht, ihn durch Korruptionsverfahren politisch kaltzustellen. Doch Lula ist rehabilitiert und hat zwölf Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit eine Koalition versammelt, die weit über seine eigene Arbeiterpartei (PT) hinausreicht.

Novy fühlt sich dabei an Bruno Kreisky und dessen Slogan „ein Stück des Weges gemeinsam gehen“ erinnert. Mit diesen Worten warb der langjährige Bundeskanzler erfolgreich um Stimmen von Menschen, die mit der SPÖ sonst nichts zu tun hatten.

Lulas Kandidat für die Vizepräsidentschaft ist der konservative Politiker Geraldo Alckmin, der ihm 2006 in der Stichwahl unterlegen war. Er versöhnte sich auch mit der Umweltbewegung und legte gemeinsam mit seiner früheren grünen Konkurrentin Marina Silva ein Paket für Klima- und Umweltschutz vor.

Landlose, Linke und Indigene hoffen ebenso auf Lula wie liberale Ökonomen und frühere konservative Höchstrichter, die Angst haben, dass Bolsonaro das Land endgültig zugrunde richten könnte. Deshalb gibt es einen breiten Aufruf, Lula schon im ersten Durchgang zu wählen. Novy hält es für möglich, dass dies gelingt, wie er der TT sagte. Andernfalls kommt es am 23. Oktober zu einer Stichwahl.

Doch trotz des Vorsprungs von Lula ist der Machtkampf noch nicht entschieden. Auch Bolsonaro verfügt über breite Unterstützung. Seine Wählerbasis bilden vor allem Reiche, Evangelikale, die Waffenlobby und das Agrobusiness. „Dass 40 Prozent der Brasilianer heute unter keinen Umständen Lula wählen wollen (laut Umfragen, Anm.), ist besorgniserregend“, sagt Novy.

Vor allem aber spielt Bolsonaro offen damit, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen – wie dies der abgewählte Donald Trump in den USA getan hat. Im Internet kursiere die Losung, dass die Wahl gefälscht sei, falls Bolsonaro nicht im ersten Durchgang gewinnt, berichtet Novy.

Anhänger von Bolsonaro fordern sogar unverhohlen einen Militärputsch. Der ehemalige Fallschirmjäger Bolsonaro ist eng mit Militärs und Paramilitärs verbunden; vielen verschaffte er einflussreiche Positionen. Novy hält so ein Szenario dennoch für unwahrscheinlich. Dafür seien die Militärs und die Bolsonaro-freundlichen Unternehmer zu sehr an Geschäften interessiert und zu wenig ideologisiert, vermutet er.

Sollte Lula wie erwartet gewinnen, stehen die Chancen gut für rasche Anfangserfolge. „Die Ausgangslage ist nicht so schlecht“, sagt Novy. Nach Jahren der Wirtschaftskrise gebe es an sich viele freie Kapazitäten. Lula hat sich vor allem den Kampf gegen Hunger und Armut auf die Fahnen geschrieben, in dem er schon einmal erfolgreich war. Auch in anderen Bereichen, von der Umweltpolitik bis zur Rechtsstaatlichkeit, könnte es zumindest atmosphärisch eine rasche Wende geben. Ob aber seine breite, gegen Bolsonaro gerichtete Koalition hält, um langfristige Strukturreformen auf den Weg zu bringen, bleibt offen.