Putzenbacher feiert WMF-Aktionstage

Seit mehr als 180 Jahren ist die Firma Putzenbacher Garant für Qualität, herausragenden Service und beste Beratung. Heute wie damals ist Putzenbacher die erste Adresse für Haushalts- und Spezialwaren in Innsbruck.

Die Firma Putzenbacher wurde 1833 als Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet und ist eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Auf dieser Tradition aufbauend entwickeln Thomas Klausner und Klaus Razenberger das Spezial­geschäft seit 2004 weiter. Stete Sortimentsüberwachung, Markenqualität und zuvorkommende fachkundige Beratung gehören ebenso dazu wie Innovationsfreude. Nicht verändert hat sich die Erfolgsphilosophie, alles anzubieten, was in einem Haushalt gebraucht wird. Das Sortiment reicht von Waschschüsseln über ein Bettensortiment bis hin zu hochwertigen Küchenprodukten.