Trübes Wochenende in Tirol: Goldener Oktober muss noch warten

Der Herbst zeigt sich in Tirol noch einige Tage von seiner trüberen Seite – wie hier in Achenkirch.

Innsbruck – Der Oktober beginnt in Tirol nicht mit goldenen Herbsttagen. „Bis einschließlich Sonntag müssen wir noch durchtauchen", so Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Nach einem Wochenende mit Sonne-Wolken-Mix und Regenschauern dürfte es aber bergauf gehen – wenn auch nicht ganz ungetrübt.

Schuld am trüben Wetter ist ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer, das feuchte Luft zu uns schickt, erklärt der Meteorologe. Am Freitag liegt der Schwerpunkt dieser feuchten Luft im Süden, so dass vor allem Süd- und Osttirol sowie der Alpenhauptkamm Regen abbekommen. Auch im Rest des Landes kommt die Sonne allerdings kaum gegen die dichten Wolken an, 13 Grad sind das höchste der Gefühle.