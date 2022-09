Meloni gerät wegen Vergangenheit ihres Vaters unter Druck

Postfaschistin Girogia Meloni will Regierungschefin werden.

Rom – Italiens Wahlsiegerin, die Chefin der Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia (FdI/Brüder Italiens), Giorgia Meloni, gerät wegen der Vergangenheit ihres Vaters unter Druck. Spanische Medien berichteten über die Verurteilung von Melonis inzwischen verstorbenem Vater im Jahr 1995 wegen Drogenhandels in Spanien. Die postfaschistische Politikerin, die Regierungschefin werden will, hatte allerdings seit ihrem elften Lebensjahr keinen Kontakt mehr zu ihm.

Kritik musste Meloni von Rula Jebreal, einer Journalistin palästinensischer Herkunft, die in Israel aufgewachsen ist und jetzt in Italien lebt, einstecken. "Meloni ist zwar nicht für die Verbrechen ihres Vaters verantwortlich, sie nutzt aber oft die Verbrechen einiger Ausländer, um alle Einwanderer zu kriminalisieren und sie als Bedrohung für die Sicherheit zu bezeichnen. In einer Demokratie gibt es individuelle Verantwortung, keine kollektive Schuld", erklärte Jebreal.