Toter Bub in St. Johann: Familie sucht Mann mit Hoodie

St. Johann in Tirol – Hat er vielleicht etwas beobachtet? Die Familie jenes Sechsjährigen, der, nachdem sein Vater niedergeschlagen wurde, Ende August in der Kitzbüheler Ache ertrank, bittet um Hinweise zu einem möglichen Zeugen. Vor dem Überfall in St. Johann will der 37-jährige Vater einen Mann gesehen haben, der einen blauen Hoodie, also Kaputzenpullover, trug. Veröffentlicht wurde der Aufruf in Abstimmung mit dem Tiroler Landeskriminalamt (LKA) auf einem sozialen Netzwerk. Laut Polizei gibt es aktuell keine heiße Spur zum Täter.

„Um kurz vor drei Uhr ist ein Mann etwa 50 Meter entfernt von uns im Regen durch den Park gegangen“, heißt es in der Mitteilung. Er sei dann über die Brücke in Richtung der St. Johanner Mittelschule gegangen. Zur selben Zeit spazierte auch der 37-Jährige mit seinem Buben dorthin. „Als wir wenig später auf der gleichen Brücke angekommen waren, war er nicht mehr zu sehen.“ Der mögliche Zeuge habe einen blauen Hoodie getragen, die Kapuze am Kopf und mit „einem großen, weißen, vollflächigen Aufdruck am Rücken – ähnlich einem Adler“, schreibt die Familie. Er habe ein rasiertes Gesicht gehabt, sei schlank, zwischen 1,75 und 1,8 Meter groß und keinesfalls älter als 40 Jahre gewesen. „Da der Überfall später nur wenige Meter entfernt stattfand und er die einzige Person ist, die uns während unseres Spazierganges begegnete, hoffen wir den Mann ausfindig machen zu können. Vielleicht hat er wichtige Hinweise oder ist im besten Fall dort, wo er sich um diese Uhrzeit aufgehalten hat, sogar auf den späteren Täter getroffen.“ Bereits vor zwei Wochen haben die Eltern eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro für Informationen ausgelobt, die zur Aufklärung des Todes ihres Sohnes beitragen.

Die Leiterin des Landeskriminalamtes, Katja Tersch, sagt, der 37-Jährige habe seine Beobachtungen bereits gegenüber den Ermittlern erwähnt und sie nun mit deren Erlaubnis veröffentlicht. „Das war aber zirka eine Stunde vor der Tatzeit. Bei dem Mann kann es sich also eventuell um einen Zeugen handeln. Vielleicht gibt es aber auch keinen Zusammenhang und es war ein normaler Spaziergänger.“ Die Polizei gehe weiter jeder Spur nach, betont Tersch. „Es sind auch wieder einige neue Hinweise eingegangen, die wir jetzt prüfen. Aktuell ist aber nichts dabei, was uns in Richtung eines Tatverdachts führt.“ (bfk)

