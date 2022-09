Zwei Lastwagen kollidierten in Wörgl: 64-Jähriger verletzt

Wörgl – Ein 64-Jähriger wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Wörgl verletzt. Der Rumäne bog gegen 13.15 Uhr mit einem Sattelzug links in die Gemeindestraße Gewerbepark ein. Dabei übersah der Lenker vermutlich einen von rechts kommenden Sattelzug, gelenkt von einem 28-Jährigen aus Bosnien und Herzegowina, welcher geradeaus auf derselben Gemeindestraße fuhr. Es kam zur Kollision.