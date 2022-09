Innsbrucker Shoppingnacht mit Attraktionen zog wieder Zehntausende an

Innsbruck – Der Himmel bedeckt mit lokalen Auflockerungen, die Temperaturen kühl, aber recht angenehm: Eigentlich herrschte in Innsbruck gestern perfektes Einkaufswetter. Und so strömten auch diesmal wieder viele tausend Besucherinnen zur großen Shoppingnacht „Innsbruck@Night“ in die Innen- und Altstadt.