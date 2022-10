Lettland wählt ein neues Parlament

Überschattet von Russlands Krieg gegen die Ukraine und Sorgen über steigende Energiekosten wählt Lettland am Samstag (ab 6.00 Uhr MESZ) ein neues Parlament. Gut 1,5 Millionen Wahlberechtigte sind in dem baltischen EU- und NATO-Land aufgerufen, über die 100 Sitze in der Volksvertretung Saeima in Riga abzustimmen. Bereits vor der Abstimmung zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Umfragen zufolge zwischen sieben und zwölf Parteien ins Parlament einziehen.

Keine Partei dürfte eine absolute Mehrheit erhalten. In Umfragen liegt die liberalkonservative Partei Jaunā Vienotība von Regierungschef Krisjanis Karins vorn. Karins führt derzeit ein Viererbündnis aus konservativen Parteien und Kräften aus der politischen Mitte an. Ob dieses Bündnis an der Macht bleibt, ist fraglich.

