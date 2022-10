Campus Gesundheit Reutte: Erste Sponsionsfeier an neuer Fachhochschule

Neben den neun jungen Damen, die sich mit dem akademischen Abschluss den Titel „Bachelor of Science in Health Studies“ erarbeitet haben, Familien und Freunden wohnten der Sponsionsfeier in der Wirtschaftskammer Reutte auch zahlreiche Vertreter aus der Politik sowie dem Gesundheits- und Pflegebereich bei. Günther Walch, stellvertretender Obmann des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus/ -pflegeheim meinte: „Es ist für einen kleinen Bezirk wie das Außerfern wichtig, dass wir unsere Kräfte vor Ort ausbilden – in der Hoffnung, dass sie den Beruf weiter praktizieren und bestenfalls auch bei uns im Haus ausüben.“ Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann erinnerte sich an die Anfänge der Krankenpflegeschule Reutte vor 33 Jahren und ihren eigenen Abschluss in Kurs 4. Auch sie gratulierte: „Ihr habt mit eurem Abschluss Pflegegeschichte im Außerfern geschrieben.“ Gesundheitslandesrätin Annette Leja ließ in ihrer Videobotschaft wissen: „Mit dieser Ausbildung nehmt ihr eine Schlüsselposition ein und seid Teil einer unverzichtbaren Säule der Gesellschaft.“