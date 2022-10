Bunter Mahler-Spaß für trübe Heimwerker in der Wiener Staatsoper

Wien – Nach dem „Musikdramatiker“ Gustav Mahler suchte man zu Saisonbeginn in der Staatsoper – und wurde nicht fündig. Zumindest eine Hommage bleibt. Denn vor 125 Jahren trat Mahler als Direktor an, um die Hofoper in die Moderne zu führen. Ob der einstige Regieschreck Calixto Bieito, der zuletzt in Wien mit „Tristan und Isolde“ auffällig wurde und sich mit seinen Bildern inzwischen vor allem im eigenen Kopf zu drehen scheint, der Richtige für so eine szenische Bastelei ist?

Bieito inspirierte sich am dystopischen Endzeitroman „The Road“ von Cormac McCarthy und am „digitalen Big-Data Overkill“. Muss man nachlesen. Erkennbar wird das auf der Bühne nicht. Dafür findet man sich in der grandios unattraktiven, klinischen Ausstattung (Bühne: Rebecca Ringst, Kostüme: Ingo Krügler) in einem Stationen-Drama aus dem Baumarkt wieder. In der Pflanzenabteilung, im „Wald“, schweben Topfpflanzen in den Bühnenhimmel. In der Elektroabteilung hängt ein riesiger, bunter Kabelstrang von der Decke, der wie ein Kirtagsbaum umtanzt wird. In der Lampenabteilung spielen alle mit grünen Leuchtwürsten, bis die „Kindertotenlieder“ in die Farbabteilung führen, wo Kinder den schmerzhaft pink ausgeleuchteten Raum bepinseln, während an der Rampe ein Liederabend stattfindet.