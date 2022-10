Was zu tun ist, wenn in Innsbruck der Strom ausfällt

Dieser Tage flattert in alle Innsbrucker Haushalte ein (passenderweise in schwarzem Design gehaltener) Flyer mit dem Titel „Krisenvorsorge im Notfall – Was tun, wenn die Lichter ausgehen?“. Die moderne Gesellschaft sei umfassend von Strom abhängig, betont Anzengruber: „Der Lift bleibt stehen, warmes Wasser fehlt, der Computer streikt, das Licht ist weg. Bei einem Stromausfall funktionieren die einfachsten Dinge nicht mehr.“ Umso wichtiger sei, dass sich die BürgerInnen eingehend informieren, „wie man sich auf diesen Notfall vorbereitet, wie man in dieser Krisensituation selbst handeln soll und welche Hilfseinrichtungen in der Stadt zur Verfügung stehen“. So solle etwa jeder Haushalt für den Ernstfall einen Vorrat an Grundnahrungsmitteln, einen kleinen Gaskocher und ein Radio mit Batterien oder mit Kurbel bereithalten.