Wohnanlage eröffnet: Berwang hält sich die Menschen im Ort

Schlüsselübergabe in Berwang. Bürgermeister Dietmar Berktold und Tigewosi-Geschäftsführer Franz Mariacher (verdeckt) freuten sich, die Mieter im neuen Gebäude willkommen zu heißen.

Berwang – Auch im Bergdorf Berwang ist die Gemeindeführung bemüht, der Bevölkerung ein zeitgemäßes Wohnangebot bereitzustellen. Offen ausgesprochener Hintergedanke: die Jugend im Ort zu halten, einer möglichen Abwanderung entgegenzuwirken und Gastromitarbeiter zu binden. In den letzten zehn Jahren ist dies gelungen. Aber von 2001 bis 2011 ging die Bevölkerung um zehn Prozent zurück. Das soll sich nicht wiederholen. So verkaufte die Gemeinde der Tigewosi an der Adresse Obere Gasse ein kostengünstiges Grundstück.