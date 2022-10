Dacia Jogger trifft Nerv der Zeit: Kann alles, kostet fast nichts

Das Konzept der franko-rumänischen Marke blieb an sich gleich: uneitle Alltagshelden zum absolut konkurrenzlosen Preis. Verzicht da, wo es nicht wehtut. Spätestens seit dem neuen Sandero kamen jedoch eine hochattraktive Formensprache und topaktuelle Technik hinzu. Und: Auch in Dacias werden nun erstmals gute Sitze verbaut.

Jetzt hat Dacia jedoch mit dem Jogger ein Auto hervorgebracht, das geradezu überraschend gelungen ist. Das Konzept ist eigentlich aberwitzig, geht aber trotzdem auf: So ersetzt der auffallend attraktiv designte Hochdachkombi mit Platz für bis zu sieben Personen den Lodgy (Van), den Dokker (Hochdachkombi) und den Logan MCV (Kombi). Das Ergebnis ist ein 4,5-Meter-Crossover, der sich in jeder Hinsicht sehen lassen kann. Zum TT-Test rollte das Topmodell „Extreme“ als Fünfsitzer. In dieser Version bietet der Jogger für sein Segment quasi schon Vollausstattung. Klimaautomatik, schlüsselloser Zugang, modernes Multimediasystem, Rückfahrkamera, abgedunkelte Scheiben, Klapptischchen an der Rückseite der Vordersitze oder schwarz lackierte Alufelgen gehören dazu. Top: Die stabile Dachreling kann sich über schwenkbare Querträger zum idealen Dachträger umfunktionieren lassen. Wenn Sie schon gut im Jogger sitzen und sich festhalten können – jetzt der Preis: 19.890 Euro inklusive drei Jahre Garantie (erweiterbar auf sechs Jahre).