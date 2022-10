Vorsorge für den Winter: Deutsches Gas-Auktionsmodell startet

Berlin – Mit einem sogenannten Gas-Auktionsmodell will die deutsche Regierung der Industrie Anreize geben, Gas einzusparen und dieses gegen Entgelt etwa zum Heizen zur Verfügung zu stellen. Das Modell sei am Samstag gestartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Wirtschaftsministerium in Berlin. Neben der weiteren Befüllung von Speichern und dem stärkeren Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung sei dies ein dritter wichtiger Baustein, um die Vorsorge für den Winter zu verbessern.