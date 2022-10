Ford Transit Custom Nugget: Alltagstaugliche Kur für Fernweh

Von einer Toilette über das angenehme Bett bis hin zur gut ausgestatteten Küche ist alles an Bord. © Letzner

Von Lukas Letzner

Entgeltliche Einschaltung

Molveno – Die Corona-Pandemie hat den Reisegewohnheiten vieler einen saftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Flüge wurden gestrichen, Hotels schlossen die Pforten und Einreisebestimmungen änderten sich täglich. Kein Wunder also, dass der Camping-Urlaub hoch im Kurs steht. Wer diesen nicht im Zelt verbringen will, der hat die Qual der Wahl. Vom umgebauten Transporter über integrierte Wohnmobile bis zu wahren Palästen auf Rädern reicht das Angebot. Doch egal wofür man sich entscheidet, ein billiger Spaß ist so ein Wohnmobil nicht. Viele greifen daher zur Umbauvariante, denn sie ist im Alltag genauso zu gebrauchen wie für den kurzen Wochenendtrip samt Übernachtung, und wer nur zu zweit reist, der findet in solchen Camping-Bussen eine eierlegende Wollmilchsau. Zudem halten sie – nicht zuletzt wegen der großen Beliebtheit – ihren Wert deutlich besser als ein Pkw. Der Platzhirsch in diesem Segment ist sicher der California von Volkswagen, doch auch Ford hat mit dem Transit Custom Nugget einen langgedienten Reisebegleiter im Programm. Wir durften den Nugget Plus kürzlich unter unsere Fittiche nehmen und nutzten diese Gelegenheit für einen Kurztrip an den Molvenosee in Italien.

Bei Fahrzeugen dieser Gattung ist die Höhe nicht ganz unwichtig. Schließlich will man im Hochdach zwar ausreichend Platz haben, für eine Tiefgarage muss man aber tief genug sein. Auch wenn die Konkurrenz das besser kann, mit 2,06 Metern Höhe ist die Zufahrt zu den meisten Stellplätzen garantiert. Wer die Schiebetür des Nugget Plus das erste Mal öffnet, wird von der außergewöhnlichen Raumaufteilung überrascht sein. Im Gegensatz zur Konkurrenz setzt Ford hier nämlich weiterhin auf das bewährte Zwei-Raum-Konzept, also auf die konsequente Trennung des geräumigen Wohn- vom L-förmigen Küchenbereich im Fahrzeug-Heck. Der Vorteil wird sofort klar: In der Mitte des Fahrzeugs wird die volle Breite nutzbar. Zudem bleibt von hinten nach vorne ein schmaler Durchgang frei, der in unserem Fall ganz ohne Umbau den Transport eines Fahrrades ermöglichte. Der Küchenblock bietet ausreichend Vorratsmöglichkeiten, eine Edelstahl-Spüle mit Abfluss, reichlich Arbeitsfläche und einen Zwei-Flammen-Gasherd, der sich durch einen Glasdeckel schützen lässt. Eine in das Küchenmobiliar integrierte 40-Liter-Kompressor-Kühlbox sorgt für wohltemperierte Lebensmittel. Apropos wohltemperiert: Die serienmäßige 3,0-kW-Standheizung wärmte unser Reisemobil bei kühlen Außentemperaturen auf.

Wenn es draußen mal nicht so angenehm ist, dann finden bis zu fünf Personen am ausklappbaren Tisch in der Mitte des Wohnbereichs Platz. Am Abend lässt sich die Dreiersitzbank dann mit wenigen Handgriffen in ein 191 mal 130 Zentimeter großes Bett verwandeln. Vor allem als Erwachsener schläft man aber im Hochstelldach deutlich besser. Dieses muss auf den ersten Zentimetern zwar mit etwas Kraft nach oben gedrückt werden, danach wird man aber von den Gasdruckfedern unterstützt. Untertags, und wenn das Bett nicht benötigt wird, klappt man es mit wenigen Handgriffen nach oben und kann so bequem im Fahrzeug stehen.