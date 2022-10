Parteitag der SPÖ Niederösterreich mit Blickrichtung Landtagswahl

Schwechat – In Schwechat ist am Samstag der 43. ordentliche Parteitag der SPÖ Niederösterreich in Szene gegangen, dessen Blick bereits der Landtagswahl Anfang kommenden Jahres galt. Im Mittelpunkt stand die Wiederwahl von LHStv. Franz Schnabl zum Landesvorsitzenden. Er ist bereits seit Ende Juni 2017 im Amt. 333 von 393 eingeladenen Delegierten und insgesamt 1200 Gäste waren Parteiangaben zufolge ins Multiversum gekommen.

"Besser fürs Land. So sind wir.", lautete das Motto. In Schwechat erwartet wurde auch Pamela Rendi-Wagner. Ihre Rede stand am frühen Nachmittag an, hatte die SPÖ-Chefin doch auch den Parteitag der oberösterreichischen Genossen in Linz zu absolvieren.