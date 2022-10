Audi R8 V10 Performance: Wilder Ritt mit dem Herrn der Ringe

Nicht nur für die gewöhnliche Straße gebaut, sondern auch für die Rennstrecke: der Audi RS e-tron GT. © Audi

Von Walter Schrott

Salzburg – Der Salzburgring ist legendär. Bei Rennfahrern geliebt und gehasst. Einerseits weil tolle Kurven und lange Geraden Spaß ohne Ende versprechen, andererseits weil er schwer zu fahren ist. Wir haben das vor einigen Wochen schon mit dem 333 PS starken Performance-Golf genossen, diesmal sind wir mit dem Herrn der Ringe unterwegs. Im Klartext: mit dem Audi R8 V10 Performance. Und der spielt in einer ganz anderen Liga. 5,2 Liter Hubraum, 620 PS. Auf den Asphalt gebracht heißt das: 3,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, Topspeed 331 Sachen.

Wir drücken den Startknopf, da donnert es plötzlich. Ein Gewitter im Anmarsch? Keineswegs, der hubraumstarke und turbobefreite Sauger-Mittelmotor vor der Hinterachse ist für das martialische Konzert zuständig. Heavy Metal quasi aus zehn Zylindern. Da macht sich schon einmal Gänsehaut breit. 4,2 Kilometer, neun Kurven und zwei Geraden liegen vor uns. Und schon beginnt der wilde Ritt. Beim Tritt auf das Gaspedal legen sich die 620 PS so brachial ins Zeug, dass einem schwindlig wird. Ansatzlos stürmt der Supersportler los und exakt nach 3,1 Sekunden überquert er die 100er-Marke. Nur wenn man die Nocksteinkehre richtig am Scheitelpunkt erwischt und auf der Ideallinie herausbeschleunigt, lassen sich auf der langen Gegengeraden Spitzengeschwindigkeiten erzielen. Zumal der Streckenabschnitt, der eigentlich aus drei leichten Biegungen besteht, mit Vollgas durcheilt werden kann. Wenn man sich traut, wohlgemerkt, denn die Fahrerlager-Kurve fliegt förmlich auf uns zu. Immerhin, die Tachonadel steht auf 262 km/h, bevor wir den Anker werfen. Doch auf die Keramikbremsen ist Verlass, sie sorgen für nachdrückliche Negativbeschleunigung. Die 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik macht alles richtig, aber auch manuelle Gangsortierung wirkt spaßfördernd, weil höhere Drehzahlen in den einzelnen Fahrstufen möglich sind. Mit quattro-Allradantrieb, Dynamiklenkung und einem Sportfahrwerk der Extraklasse bringt uns der R8 stabil und sicher ums rasante Rund.

Konventionell motorisiert und rasend dynamisch: der R8 V10 Performance. © Audi

Kontrastprogramm 1: Wir wechseln zum RS e-tron GT. Der Vollzeitelektriker mit je einem Elektro-Motor an Vorder- bzw. Hinterachse bringt es auf 440 kW (598 PS) bzw. kurzzeitig im Boost-Modus sogar auf 640 PS und ist damit der stärkste Serien-Audi aller Zeiten. In 3,3 Sekunden erledigt der akustische Leisetreter den 100er-Sprint. Die Performance ist insgesamt vergleichbar mit dem R8, doch die Wahrnehmung eine andere. Während der R8 mit seinem brachialen Sound hemmungslos den Rabauken gibt, legt sich der e-tron dezenter, aber nicht weniger giftig ins Zeug. Allerdings: In flotten Kurven schiebt der Stromer schon einmal über die Räder, wenn man zu übermütig wird. Kein Wunder, er bringt mit seinen 2350 Kilo fast um 700 Kilo mehr auf die Waage als der Benzinbruder, der sich deutlich satter in den Asphalt krallt.

Kontrastprogramm 2: Wir wechseln zum RS 3, der in die Gattung „Kompaktraketen“ fällt. 400 PS treiben das Leichtgewicht in 3,8 Sekunden auf Tempo 100, bei 280 km/h ist Ende der Fahnenstange. Zuständig dafür ist ein aufgeladener 2,5-Liter Fünfzylinder, kombiniert mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und quattro-Allradantrieb. Der Kleinste im rasanten Audi-Trio kommt in Sachen Spaßfaktor durchaus an die großen Brüder heran.

