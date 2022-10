Tausende Euro überwiesen: 41-Jährige ging Krypto-Betrügern auf den Leim

Innsbruck – Selbst auf eine Anzeige in ihrer Landessprache meldete sich eine 41-jährige Rumänin und fiel auf Krypto-Betrüger herein. Die in Tirol lebende Frau wurde auf einem Social Media-Kanal auf die Annonce aufmerksam. Sie rief die angegebene Telefonnummer an und bot sich dem unbekannten rumänisch sprechenden und vermeintlichen Broker für eine Investition an.