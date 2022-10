TI-Damen: Nur der Start war holprig

Korneuburg – War’s die Nervosität oder doch die lange Zugfahrt? TI-Obmann Much Falkner konnte diese Frage auch nicht schlüssig beantworten. In jedem Fall starteten seine Damen, die in dieser Bundesliga-Saison offiziell als TI-ROWA-Moser-volley auftreten, holprig in ihre Auftaktpartie gegen Bisamberg-Hollabrun, um schließlich doch noch souverän mit 3:1 (25, 22, 16, 18) die Oberhand zu behalten. Mehr Aufschluss über das Leistungsvermögen bringt die Heimpremiere nächsten Samstag gegen Graz. (m.i.)