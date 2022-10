Zwei Rettungshubschrauber bei schwerem Unfall in St. Johann im Einsatz

Zu dem Frontalzusammenstoß kam es am späteren Nachmittag.

St. Johann – In einer Kurve sind am Samstagnachmittag auf der Pass-Thurn-Straße bei St. Johann zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr, als ein 74-jähriger Österreicher in Richtung Wörgl unterwegs war und kurz nach dem sogenannten „Bacher-Knoten“ mit dem Auto einer entgegenkommenden 22-jährigen Österreicherin zusammenprallte.