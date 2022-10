Autofahrer übersah Mofa in Innsbruck: Lenkerin (15) stürzte

Innsbruck – Ein Autolenker übersah am Samstagnachmittag eine 15-jährige Mofafahrerin in Innsbruck und kollidierte daraufhin mit ihrem Fahrzeug. Die Jugendliche kam zu Sturz und musste und verletzte sich.

Der Unfall passierte gegen 16.15 Uhr, als der 38-jährige Autofahrer aus Großbritannien mit seinem Pkw auf der Kaiserjägerstraße in Richtung Norden unterwegs war. Bei einer Bushaltestelle fuhr der Brite kurz in die Ausweiche, übersah beim unmittelbar darauffolgenden Ausfahren aber dann die 15-Jährige, die bereits auf Höhe der Fahrertür des Autos war. Durch den Anprall kam die 15-Jährige zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TT.com)