Bosnien-Herzegowina wählt Parlamente und Präsidenten

Keine Wechselstimmung in Bosnien-Herzegowina

Rund 3,3 Millionen Bürger in Bosnien-Herzegowina wählen am Sonntag die dreiköpfige Staatsspitze. Daneben bestimmen sie das Bundesparlament und die Parlamente in den beiden weitgehend selbstständigen Landesteilen. Das kleine Balkanland leidet unter den Gegensätzen zwischen den Nationalparteien der muslimischen Bosniern (etwa die Hälfte der Bevölkerung), orthodoxen Serben (ein Drittel) und katholischen Kroaten (15 Prozent).