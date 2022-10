Zuhause ist ein offenes (Wald)Hüttl: Herberge feiert ersten Runden

Innsbruck – „Wo viel geweint wird, muss umso mehr getanzt werden!“ Der Hinweis auf der Einladung zur Jubiläumsfeier ist Feststellung, Rat und Aufforderung zugleich. Auf jeden Fall aber eine Beschreibung, was die bunte Gemeinschaft, die hier unter einem Dach wohnt, ausmacht. Denn wer im Waldhüttl lebt, der hat es nicht leicht gehabt in seinem bisherigen Leben. Dort findet er Essenzielles, das es etwas leichter macht: einen warmen Platz zum Wohnen und auch menschliche Wärme.

„Wenn man traurig ist, bringt einen immer jemand zum Lachen, das ist sehr schön“, meint Amira aus Rumänien, die mit Mann und Baby im obersten Stock wohnt. Weil es dort am wärmsten ist, hat sich am Abend eine kleine Gruppe eingefunden: Unter ihnen ist auch Stanislav, vielen als Pantomime in der Altstadt bekannt. Die dicke weiße Schminke ist jetzt weg, das für die Passanten aufgesetzte Lachen auch. „Mein Mund lacht, mein Herz nicht“, sagt er. Den ganzen Tag wirft Gojo den vielen Vorbeieilenden Kusshände zu, streckt seine Hand aus, nur wenige reichen ihm die ihre. Rund 30 Euro hat er heute verdient. „Es war kein guter Tag“, sagt er und denkt dabei an seine Familie zu Hause, an seine Kinder, die anrufen und sagen: „Papa, wie geht’s, schick uns bitte Geld für Holz und Kohle.“