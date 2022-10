Neues Schlager-Album: Melissas Sprung ins pure Glück

Innsbruck – Unter all den heimischen Talenten gibt es schon einige, denen das glückliche Händchen fehlt, wenn es um karrierefördernde Entscheidungen geht.

Jetzt heißt ihr neues Album, das seit Freitag auf dem Markt ist, auch noch „Glück“. Was soll denn da noch schiefgehen? Da brettert Melissa also mit ihre pinken Harmonika und Lederhose auf einem – überraschenderweise – pinkfarbenen Traktor über die Lesachtaler Almen. Das muss man nicht verstehen, aber es wirkt nach und ist tatsächlich nichts anderes als der Freiraum einer jungen Künstlerin, die so gar nicht nach den ungeschriebenen Regeln der Schlager- und Unterhaltungsbranche tanzt.