„Hollerstauden“ bereichern den Kulturherbst in Hochfilzen

Die Hollerstauden gastieren mit ihrem aktuellen Programm in Hochfilzen.

Hochfilzen – Nach einem gelungenen kabarettistischen Auftakt mit Gabriel Castañeda geht der „28. Kulturherbst Hochfilzen“ in seine vielseitige musikalische Phase.

Am 15. Oktober folgt nun das Konzert der Hollerstauden im Kulturhaus.Und die drei Pinzgauerinnen sind ein echtes Live-Erlebnis, nicht nur für Freunde der neuen Volksmusik. Sie kombinieren genial musikalisches Können mit sprudelnder Spontanität. Lupenreiner, dreistimmiger Gesang, gepaart mit tiefsinnigem Humor, so erzählen Eva Gschwandtner und die beiden Schwestern Vera Egger und Eva Gruber in ihren Songs Geschichten aus dem wahren Leben.