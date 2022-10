Literaturnobelpreis 2022: Das große Kandidaten-Raten

Stockholm – Buchmacher sind in Literaturfragen wenig verlässliche Auskunftgeber. Trotzdem werden sie dieser Tage einmal mehr rauf und runter zitiert. Am nächsten Donnerstag wird der Nobelpreis für Literatur vergeben. Eine Favoritenliste muss her, also wird auf Wettquoten geblickt, die seit einem Jahrzehnt die mehr oder weniger gleichen Namen ins Preisrennen schicken: den Japaner Haruki Murakami zum Beispiel oder die Kanadierinnen Margaret Atwood und Anne Carson, der Kenianer Ngugi wa Thiong’o oder die Exil-Russin Ljudmila Ulizkaja.