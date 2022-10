Kohlegrill am Dach löste Feueralarm in Innsbrucker Altstadt aus

Innsbruck – Feueralarm gab es am Samstagabend in der Innsbrucker Altstadt. In einem Wohnhaus kam es gegen 19.20 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. „Nachdem ein Brandgeschehen befürchtet wurde und Rauchgeruch durch die Einsatzkräfte deutlich wahrnehmbar war, hielt die Feuerwehr mittels Drehleiter im Haus und auch in den sonstigen Wohnungen der Nachbargebäude nach etwaigen offensichtlichen Brandquellen Ausschau, wobei auch eine Wohnungstür geöffnet werden musste", teilte die Polizei mit.