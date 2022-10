Hurrikan „Ian" hinterlässt Spur der Verwüstung an US-Küste

US-Präsident Joe Biden wird kommende Woche nach Florida und Puerto Rico fliegen, um sich ein Bild von den Hurrikan-Schäden der vergangenen Tage zu machen. Das kündigte das Weiße Haus in der Nacht zum Sonntag an. Zunächst werde Biden am Montag in das vom Hurrikan „Fiona" heimgesuchte Puerto Rico reisen. Am Mittwoch werde Florida folgen. Dort waren am Samstag noch rund 1,2 Millionen Haushalte ohne Strom, in South- und North Carolina sowie in Virginia weitere 300.000.